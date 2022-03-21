Готовность региона к паводкоопасному периоду 2022 года обсудили на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса под руководством губернатора Сергея Цивилева. По данным Кемеровского гидрометцентра, среднемесячная температура в апреле ожидается выше нормы, возможно раннее вскрытие рек.

«Важно минимизировать потери людей в случае подтопления. Поэтому сейчас, пока есть еще время, нужно усилить работу с населением: разъяснять, как действовать в случае резкого подъема воды, где расположен ближайший пункт временного размещения. Людям нужно помочь поднять наверх все ценные вещи, овощи из подполья, напомнить, как собрать “тревожный рюкзачок” с таблетками и документами. Также необходимо страховать имущество. Малоимущим и одиноким поможем это сделать за счет бюджета», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В этом сезоне от последствий паводка за счет областного бюджета страхуют 6 льготных категорий: ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории; малообеспеченных; многодетные семьи (имеющие 3 и более детей); семьи, имеющие опекаемых и приемных детей; одиноких граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому; граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По информации начальника управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса Веры Гончаровой, за счет бюджетных средств им оказывают материальную помощь на покупку страхового полиса в размере 2 тыс. рублей. На руки они получают полис страховой защиты от полного пакета рисков. Из 770 запланированных для страхования жилых домов льготников 460 уже обеспечено страховой защитой. Всего на сегодня застраховано 1 260 домовладений и 43 социальных объекта, попадающих в зону возможного подтопления.

По оценке специалистов, при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки в регионе подтопленными могут оказаться 67 населенных пунктов (6 662 дома с населением 16 184 человека) в 20 муниципальных образованиях. Отрезанными паводковыми водами — 39 населенных пунктов общей численностью 2 892 человека: в Мариинском, Крапивинском округах, Таштагольском, Новокузнецком районах, в Мысках, Междуреченске, Гурьевске.

Для временного размещения людей, жилые дома которых могут попасть в зону затопления, развернуто 363 пункта, готовых принять более 58 тысяч человек. Органами местного самоуправления спланирована доставка товаров первой необходимости, в том числе медикаментов.

Также в зону подтопления могут попасть 40 участков автодорог протяженностью 18,5 км в 14 муниципальных образованиях; 4 автомобильных моста (р. Бачат в Гурьевском округе, р. Большая Промышленная в Кемеровском округе, р. Кривой Ускат в Прокопьевском округе, р. Верхняя Терсь в Новокузнецком районе); 29 социально-значимых объектов. На территории Кузбасса возможно образование 39 затороопасных участков на реках Кия, Кондома, Уса, Мрас-Су, Томь, Южная Уньга, Пызас, Мундыбаш, Мунжа, Базанча, Амзас, Салаирчик, Урюп, Верхняя Терсь (в Междуреченске и Калтане, Крапивинском, Гурьевском, Мариинском, Чебулинском и Тисульском округах, а также в Новокузнецком и Таштагольском районах).

В муниципалитетах приступили к проведению превентивных противопаводковых мероприятий. По состоянию на сегодняшний проведено 4 подрыва льда; чернение льда – 0,32 кв. км; распилено льда – 4,049 км; расчищено 1,9 км русел рек. Для пропуска ледохода и паводковых вод в 2022 году из регионального бюджета муниципалитетам выделено 7,79 млн рублей. На сегодняшний день специалисты обследовали 12 гидротехнических сооружений из 21. До 31 марта эта работа будет завершена. Идет наблюдение за уровнем рек с помощью 52 гидропостов (21 стационарный и 31 временный), установлено 23 видеокамеры для круглосуточного мониторинга ситуации. Планируется применение информационных ресурсов космического мониторинга, программы моделирования и беспилотных авиационных систем.