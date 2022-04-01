Сегодня, 1 апреля, в регионе завершилась активная фаза страхования имущества от паводка. В общей сложности заключено 1 769 договоров, в том числе: 1 006 – за личные средства жителей, 763 – за счет бюджетных средств.



«Для страхования имущества граждан льготных категорий было выделено 1,5 млн. рублей. При этом большая часть домов застрахована за счет собственных средств граждан, что говорит о том, что население осознает необходимость страховой защиты своего имущества. Активная фаза работ по страхованию завершилась, но те, кто еще не успел обезопасить свое имущество, могут приобрести страховой полис от полного пакета рисков. Это конечно, не может исключить вероятность наступления страхового случая, но позволит снизить финансовые потери от его последствий», — рассказала начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса Вера Гончарова.



Напомним, по решению губернатора Сергея Цивилева помощь в страховании имущества смогли получить сразу несколько льготных категорий кузбассовцев, среди которых: 193 малообеспеченных граждан; 193 многодетных семей; 45 семей, имеющих опекаемых и приемных детей; 132 одиноких граждан, находящихся на соцобслуживании у себя на дому; 8 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий; 88 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 104 кузбассовца, относящихся к иным льготным категориям населения, введенных решениями глав муниципальных образований.



Кроме этого, в зонах возможного подтопления за счет бюджета застраховано муниципальное имущество – школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, мосты, дамбы, участки дорог, муниципальный жилой фонд – всего 188 объектов.



Территории, попадающие в зону возможного подтопления, готовятся к скорому вскрытию рек, там идут последние приготовления к приходу «большой» воды.



Так, в Таштагольском районе на ключевых для отслеживания паводковой ситуации точках, расположенных на реках Мрассу в поселке Усть-Кабырза и Кондома в Таштаголе и поселке Мундыбаш, установили камеры видеонаблюдения. Визуальный контроль обстановки позволит оперативно реагировать на изменения уровня воды, вовремя объявить эвакуацию жителей и сельскохозяйственных животных, начать работу по устранению затора.



К тому же волна паводка, которая начинается в Горной Шории, может оказать негативное влияние на паводковую обстановку в Мысках, Новокузнецке, Междуреченске. Эти территории также будут оповещать о данных с камер наблюдения.



Накануне в поселке Усть-Кабырза провели взрывные работы для ослабления ледового поля. Населенный пункт расположен в долине слияния трех рек, что неизбежно приводит к подтоплению. Было использовано 2 580 кг взрывчатки в районе Иншкольских островов – в традиционном месте образования ледовых заторов.



Кроме того, на реках района сделано более километра пропилов льда, чтобы вода подмывала трещины и льдины в момент ледохода были более хрупкими и мелкими. Это также снизит вероятность образования заторов.



В Горной Шории кратковременно отрезанными от «большой земли» могут оказаться 22 населенных пункта, в которых проживает 1 161 человек. В эти поселки заранее завозятся запасы продуктов питания и предметов первой необходимости, а также пенсия и пособия.



В Калтане, в поселке Малышев Лог состоялся строевой смотр сил и средств, участвующих в аварийно-спасательных работах на время паводка. Специализированная группировка состоит из 281 человека, которые знают свои обязанности в случае ЧС, 67 единиц транспорта, 4 единиц инженерной техники и 7 плавсредств.



На период весеннего паводка в округе определены четыре района вероятного подтопления: поселок Малиновка, село Сарбала, правый берег района Малышева Лога и район Шушталепа – 1 282 дома (из них жилых – 905) с населением 2 313 человек, в том числе 520 детей, 52 –нетранспортабельных и 37 престарелых одиноко проживающих граждан.



Для размещения людей определены 12 пунктов временного размещения на 615 человек, 2 места размещения домашних животных, 2 места размещения транспортных средств. Завершена проверка состояния гидротехнических сооружений на реке Кондома. Дорожная служба активно ведет работы по очистке ливневой канализации и водопропускных труб.