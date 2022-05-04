Современный аппарат искусственной вентиляции легких установлен в отделении анестезиологии и реанимации Анжеро-Судженской городской больницы благодаря реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость новой аппаратуры – 2,3 млн рублей.

«Новый аппарат ИВЛ – российского производства. Техника этой отечественной марки у врачей-реаниматологов уже давно зарекомендовала себя своей многофункциональностью и надежностью. Для больницы Анжеро-Судженска это значимое приобретение, с его помощью врачи больницы будут оказывать медицинскую помощь взрослым пациентам, детям и даже новорожденным. Теперь у пациентов будет больше шансов на скорейшее выздоровление даже при самых тяжелых случаях болезней сердца», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новый аппарат поддерживает 10 режимов работы и позволяет проводить неинвазивную вентиляцию легких. Современная аппаратура способна оперативно определять уровень концентрации углекислого газа в легких пациента без отбора пробы. Дополнительное преимущество – встроенный модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма. Благодаря ему врачи могут корректировать и улучшать качество дыхания пациентов, перенесших инфаркт или инсульт.

Новое оборудование установлено в отделении реанимации для проведения искусственной вентиляции легких с непрерывным мониторингом газообмена и оценкой общего состояния организма пациента, а также будет использоваться при транспортировке пациента по клинике для поддержания функции дыхания.