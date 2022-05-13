В преддверии сезона отпусков, в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса рассказали, где жители и гости региона смогут отдохнуть летом.

Один из вариантов — комплекс «Горная Саланга» в Тисульском округе с постройками в альпийском стиле. Также на территории Тисульского округа находится самый большой природный водоем Кузбасса – озеро Большой Берчикуль.

На противоположном краю области, в Таштагольском районе туристам предлагают прогулки по экотропам, сплавы, маршруты на квадроциклах, рыбалку и велопрогулки. В августе там пройдет арт-фестиваль ОКРАШЕНО, а в конце июня в Шерегеше — новый фестиваль субкультуры, музыки, экстрима, стрит-арта и этники ПРО ГЕШ. «Шорский национальный парк» разработал туристические маршруты различной длительности и сложности, а музей под открытым небом «Тазгол» познакомит гостей с бытом шорцев.

Ещё один значимый природный объект, отлично подходящий для летнего отдыха — район Поднебесных Зубьев в Междуреченском округе. Там находится единственный в России комплекс из туристских приютов по кольцу в 100 км, который позволяет совершать активные туры, отдыхая в благоустроенных таёжных домах, оснащённых столовой и баней.

В Гурьевском районе радовать туристов готов центр пляжного отдыха «Салаирские плёсы». Помимо этого, в районе есть православные храмы, санатории-профилактории, святые источники Иоанна Крестителя в поселке Гавриловка.

Завершает пятёрку рейтинга туристический комплекс «Усадьба Лобановых» в Промышленновском районе. Там туристы могут побывать на конеферме, козеферме, познакомиться с процессом сыроварения, посетить кузницу, мастер-классы по фермерскому делу. В 2021 году на региональном конкурсе туристских маршрутов усадьба признана лучшей в номинации «Лучший гастрономический маршрут».