В заключительном этапе Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников» регион представляли 100 школьников из 10 территорий Кузбасса. Площадкой олимпиады выступил Кемеровский государственный университет.

Региональные организаторы заключительного этапа олимпиады – Министерство образования Кузбасса, КемГУ и региональное Министерство финансов.

Олимпиада проводится в России с 2004 года. Принять в ней участие на добровольной основе могут школьники 8–11 классов средних общеобразовательных школ РФ и ближнего зарубежья, которые интересуются экономикой, финансовыми рынками и повышением финансовой и инвестиционной грамотности.

Все задания олимпиады приближены к реальной экономике, носят прикладной характер. В них отражены актуальные проблемы финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.

– Для ребят участие в «Финатлоне» – уникальная возможность применить школьную программу к реальным жизненным задачам, примерить на себя профессию финансиста и понять, насколько им интересна эта сфера. Решая задания, наши школьники учатся управлять личным бюджетом, оценивать риски и видеть последствия финансовых решений. Победители и призеры олимпиады получают существенные льготы при поступлении в ведущие вузы страны на экономические направления, вплоть до права на зачисление без вступительных испытаний. Это главное практическое преимущество для тех, кто планирует связать свою карьеру с финансами и экономикой, – отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проходит в форме онлайн-тестирования в личном кабинете участника олимпиады. Второй (финальный) этап проводится в очной форме и состоит из трех туров: творческое эссе по предложенной оргкомитетом тематике, письменная работа, решение задач и кейсов. Итоги заключительного этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады.

Всероссийская олимпиада «Финатлон для старшеклассников» входит в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством науки и высшего образования РФ. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы на экономические специальности: шанс поступить без вступительных испытаний, 100 баллов за профильный ЕГЭ или дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Федеральными организаторами Олимпиады выступают Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт фондового рынка и управления», Роспотребнадзор, Институт экономики РАН, Ассоциация развития финансовой грамотности, Финансовый университет при Правительстве РФ и другие.