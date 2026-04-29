Каждому муниципалитету поручено подготовить маршрут выходного дня для туристов, предпочитающих путешествовать самостоятельно. Помимо достопримечательностей, туда включат гостиницы, кемпингы и другие места размещения, а также точки общепита. Такие маршруты уже разработали в Новокузнецке, Междуреченске и Гурьевском округе. Ознакомиться с ними можно здесь.

«Проект «Дружим городами» поможет создать новые точки притяжения для туристов и даст возможность кузбассовцам по-новому взглянуть на родной регион. В том числе и в тех муниципалитетах, которые до сих пор не входили в число популярных направлений отдыха», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что туристы могут глубже познакомиться с Кузбассом во время организованных туров и экскурсий, а также посетить разнообразные тематические фестивали, такие как «ПРОГЕШ» в Шерегеше, «Динотерра» в Чебулинском округе, «ПРОпикник» в Прокопьевске и «Небофест» в Кемерове.

Фото: пресс-служба АПК