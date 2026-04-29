Жители региона проявили высокую активность в заявочной кампании третьего Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Регион вошел в число лидеров по числу участников, уступая лишь Москве, Нижегородской и Белгородской областям, а также Республике Татарстан. Об этом сообщили организаторы конкурса по итогам приема работ.

Всего в этом сезоне было зафиксировано рекордное количество заявок — 80 тысяч. География проекта расширилась: впервые свои работы подали граждане Республики Абхазия.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, подводя итоги заявочной кампании совместно с руководителем Росмолодежи Григорием Гуровым, подчеркнул значимость проекта для реализации национального проекта «Молодежь и дети».

«Воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности – приоритетная задача, которая стоит перед нами. Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», который проходит в третий раз по поручению президента Владимира Владимировича Путина, помогает в достижении этой цели. Все больше людей хотят делиться своим опытом. В этом сезоне на конкурс поданы рекордные 80 тыс. заявок от наставников. Средний возраст конкурсантов – 30 лет, при этом треть из них – молодые люди до 18 лет», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Конкурс направлен на выявление лучших практик наставничества, развитие патриотического воспитания и создание кадрового резерва. Особое внимание уделяется поиску новых лидеров, в том числе среди участников специальной военной операции.

В этом году кузбассовцы могли подать заявки в нескольких номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе», а также в новом направлении «Быть примером» для специалистов, работающих с подростками группы социального риска.

Сейчас идет этап экспертной оценки работ. Отбор кандидатов проводят партнеры конкурса, а также победители и финалисты прошлых лет. Итоги отборочного этапа будут подведены в мае.

Напомним, организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России, Российским обществом «Знание», программой «Больше, чем путешествие», Движением Первых и Центром «ВОИН».