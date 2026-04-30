Жители города Прокопьевска встретились на проектном семинаре, чтобы обсудить инициативу по благоустройству территории, которая в этом году примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Поддержку в подготовке заявки окажут Фонд Мельниченко и СУЭК-Кузбасс — постоянные партнеры муниципалитета в этом направлении.

Семинару предшествовал опрос жителей, в рамках которого они определяли территорию для реализации проекта. По итогам общественного голосования для дальнейшего благоустройства был определен сквер «Покорителям земных недр». Ключевым объектом этой территории является одноимённая скульптурная композиция, которая символизирует славу шахтерского труда и человека, сумевшего освоить земные недра и использовать силу стихий для развития ремесла.

На открытой встрече в формате живого общения команда проектировщиков, представители администрации и Фонда Мельниченко, угольщики, профильные специалисты совместно с жителями обсудили перспективы благоустройства: сильные стороны и идеи по улучшению среды. Особое внимание уделили функционалу, который будет выполнять территория: прогулочному, рекреационному, событийному, культурно-познавательному, спортивному и природно-экологическому. Участники также предложили добавить отдельные элементы благоустройства: природные, арт-объекты, зонирование и пешеходные маршруты.

Семинар прошел продуктивно: жители в группах работали с картами и анкетами, формулировали свои потребности и предложения, а после выступали и презентовали ключевые идеи в общем обсуждении. По завершении встречи организаторы провели короткие интервью с участниками для фиксации индивидуальных мнений и уточнения предложений. Ни одна идея не останется без внимания: проектировщики обобщат результаты, зафиксируют ключевые выводы и интегрируют предложения, полученные от горожан, в проект и функциональное наполнение территории.

Важно напомнить, что Прокопьевск уже участвовал в конкурсе Минстроя с проектом по реконструкции Тырганского парка, который был включён в первую и вторую очереди благоустройства в 2024 и 2025 годах. На данный момент реконструкция продолжается: уже установлены малые архитектурные формы, детский городок, сценический комплекс, уличные тренажёры и воркаут-площадка; в планах — ремонт пешеходных дорожек, укладка покрытия, обустройство проезда и газонов.