Гоголевская «Шинель» на сцене Центральной детской школы искусств! Уже 1 мая Театр для детей и молодежи покажет спектакль по одноименной повести великого писателя. Как переосмыслили классику, и что ждет зрителей на премьере — узнаем в следующем материале.

Пронзительная история о мечте, призрачном счастье и невосполнимой потере — так актеры Театра для детей и молодежи описывают грядущую премьеру. Повесть знакомая многим с малых лет, еще со школы, предстанет в новом свете — все самое лучшее от Гоголя сохранили, но и постарались добавить своего, современного.

К премьере коллектив театра готовился с января месяца, основной пласт работ пришелся на март этого года — проектирование декораций, встречи с актерами и репетиции. Такого персонажа как Акакия Акакиевич, прочувствовать его было сложно, но в итоге получилось — гоголевский «маленький человек» будто с книги сошел на сцену во всей своей красе.

Наша съемочная группу побывала лишь на репетиции, многое осталось за кадром, и станет известно зрителям премьеры — для себя они смогут ответить на главный вопрос: что же все-таки происходит с душой, когда она отказывается от своего дара, призвания и углубляется в мир материальный?

Автор: Буянов Владислав