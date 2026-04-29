Маленькая новокузнечанка появилась на свет 31 декабря прошлого года. Медики сразу нашли у ребенка врожденный порок сердца сразу на две сердечные перегородки. Помимо этого, у девочки диагностировали тяжелую пневмонию и поражение нервной системы. Из-за этого на несколько месяцев отложили госпитализацию в кемеровский Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. В этом месяце ребенка доставили в областную столицу и успешно прооперировали.

«Это яркий пример профессионализма наших медиков и наглядное свидетельство важности системного обновления оборудования медучреждений. Ведь его результаты измеряются в жизнях спасенных пациентов – и детей и взрослых. Мы продолжим делать все, чтобы жители региона могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в Кузбассе», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Врачи полностью избавили 4-месячного ребенка от врожденного порока сердца. Девочку уже выписали из больницы.

