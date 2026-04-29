XII городской забег ЕВРАЗа «Дай пять!» пройдёт в Новокузнецке 24 мая. Запланировано участие свыше 2 тысяч любителей спорта (на 500 человек больше, чем в 2025 году), включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие носит благотворительный характер.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на портале «Люди ЕВРАЗа».

Общая регистрация стартовала 28 апреля. Для взрослых и детей нужны отдельные промокоды.

Дети сотрудников и бегуны с ОВЗ участвуют бесплатно.

В день забега участник должен предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, и оригинал медицинского заключения/справки. Без этих документов участник не сможет получить стартовый пакет.

«Забег „Дай пять!“ давно стал не просто спортивным событием, а традицией, объединяющей людей разных возрастов и уровней подготовки. В 2026 году мы расширили возможности участия: больше слотов, новая дистанция. Приглашаем горожан присоединиться к этому празднику спорта», — отметила Анастасия Кривоноженко, директор РЦКО «Сибирь».

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Денис Рассохин.