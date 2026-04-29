Ключевой темой XXI конкурса «Сибирь.ПРО» станет укрепление межнационального согласия. Напомним, 2026-й решением президента РФ Владимира Путина объявлен Годом единства народов России.

На заседании Организационного комитета полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев подчеркнул стратегическую важность работы СМИ. В условиях высокой информационной конкуренции в мировом пространстве важно помнить, что роль журналиста заключается в предоставлении достоверной информации о действиях власти, о людях и традициях.

«Мы видим, что люди перестали быть пассивными потребителями информации. Сегодня они являются полноправными участниками диалога. Ушла модель «один говорит – все слушают». Появилась обратная связь», – отметил полпред. – Сегодня борьба за правду – это стратегическая задача, и средства массовой информации являются в ней ключевыми игроками».

Еще одна ключевая тема конкурса – «Большая Сибирь. Объединение ради процветания». Участникам предстоит рассказать о том, как сплоченность, общие ценности и взаимопомощь помогают развивать экономику, социальную сферу и инфраструктуру сибирских регионов, укреплять дружбу и взаимопонимание между народами. Самое значимое нововведение в этом году – изменение подхода к главной награде, премии полпреда. Теперь она не привязана к конкретной номинации, а вручается по итогам отдельного голосования жюри пяти лауреатам, выбранным из числа всех победителей конкурса, за материалы, имеющие особую значимость для всего Сибирского округа. Всего представлено 16 номинаций, 3 специальные премии и 1 специальный приз. Также учреждена спецпремия полномочного представителя для блогеров – «БлогПРО».

Члены Оргкомитета поддержали введение регионального отбора: наряду с основными номинациями, каждый сибирский выберет лучшего журналиста своей территории на основании представленных на конкурс заявок.

Прием заявок на XXI конкурс «Сибирь.ПРО» продлится до 31 июля. Подробная информация о номинациях, условиях участия и порядке подачи заявок опубликована на официальном сайте конкурса sibirpro.ru.

Напомним, по итогам конкурса в 2025 году кузбасские журналисты завоевали три награды.

