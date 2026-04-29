Предприятию по производству форсунок и клапанов для горно-шахтного оборудования удалось сократить время производства продукции и в 2,5 раза увеличить выработку при помощи оптимизации, проведенной по инициированному президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекту Эффективная и конкурентная экономика». В администрации правительства Кузбасса сообщили, что компания при помощи экспертов регионального центра компетенций устранила 22 производственные проблемы. Помимо этого, удалось вдвое снизить количество брака.

В компании рассчитывают, что финансовый эффект от оптимизации превысит 19 млн рублей. В ближайшей перспективе предприятие намерено провести глубокую модернизацию производства и выйти на азиатские и африканские рынки.

