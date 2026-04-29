В субъектах Российской Федерации проводятся региональные этапы чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В 2026 году от ветеранов специальной военной операции поступило более 800 заявок на участие в соревнованиях по 238 компетенциям.

Чемпионат «Абилимпикс» является важным инструментом профессиональной адаптации и социальной интеграции. По итогам участия 93% конкурсантов находят работу, а движение объединяет более трёх тысяч работодателей по всей стране.

«Чемпионат дает нашим защитникам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты. Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. «Абилимпикс»— это ориентир и источник вдохновения для ветеранов», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Кузбассе региональный этап завершился определением победителей. Одним из них стал ветеран боевых действий из Киселевска Александр Пятков. Он занял 1 место в компетенции «Массажист», продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки. Для него это первое участие в чемпионате.

«Это был важный опыт для меня. Я хотел проверить свои силы, понять, насколько могу развиваться в профессии. Победа дала уверенность двигаться дальше и продолжать обучение», — отметил Александр Пятков.

В июне 2026 года в Казани состоится чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО с инвалидностью. Кузбасс представят 7 ветеранов, которые выступят в компетенциях: поварское дело, оператор беспилотного летательного аппарата, массажист, мебельщик, сборка-разборка электронного оборудования, исполнительское мастерство (вокал), инструктор по адаптивной физической культуре.

«Участие в «Абилимпикс» — это важный этап профессиональной реализации для наших ветеранов. Мы сопровождаем их на каждом шаге — от выбора направления до выхода на рынок труда. Победы наших участников подтверждают, что эта работа дает конкретный результат», — подчеркнула руководитель кузбасского филиала фонда Ирина Иванова.

Также в Кемерове на базе спорткомплекса «Горняк» состоялись межрегиональные соревнования «Кубок Дружбы» среди ветеранов специальной военной операции. В турнире приняли участие команды Кемеровской и Новосибирской областей.

В программу соревнований вошли дисциплины спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: волейбол сидя, настольный теннис, пауэрлифтинг, стрельба из лука и стрельба из электронного оружия.

По итогам турнира сборная Кузбасса заняла первое место в общекомандном зачете, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного взаимодействия.