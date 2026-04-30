Новый профиль называется Р71, он предназначен для тяжеловесного движения. Объём опытно-промышленной партии в 100-метровом исполнении составил 570 тонн, планируется, что её уложат на Забайкальской железной дороге.

Рельсы типа Р71 рассчитаны на интенсивное тяжеловесное движение на дорогах с повышенной грузонапряжённостью — от 80 до 200 млн тонн брутто км/км в год. Их применение позволит повысить надёжность конструкции верхнего строения пути и снизить затраты на содержание грузонапряженных участков, прежде всего, на Восточном полигоне.

Эти инновационные рельсы созданы на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в ответ на потребности стратегического партнёра. Также благодаря работе ученых и металлургов появился рельс типа Р71–Р65, который обеспечит плавный переход с одного профиля на другой при движении поездов.

«Разработка рельсов Р71 — важный этап в развитии нашего рельсового производства. Мы создали продукт, который отвечает самым высоким требованиям для тяжеловесного движения и участков с экстремальной грузонапряжённостью. Эти рельсы не просто выдерживают повышенные нагрузки — они помогают снизить эксплуатационные затраты и повысить безопасность движения на ключевых магистралях страны, прежде всего на Восточном полигоне. Получение патента и сертификата подтверждает высокий уровень наших инженерных решений и готовность компании предлагать рынку инновационные продукты», – отметил директор по рельсовому производству ЕВРАЗ ЗСМК Денис Булгаков.

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Вера Витухина.