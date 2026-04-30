Всероссийская ежегодная акция «Летопись сердец. Музыка Победы» стартовала 27 апреля.

Акция «Летопись сердец. Музыка Победы» проводится для того, чтобы дать российским школьникам возможность через творчество приобщиться к героическому прошлому. Дети и подростки могут подать работы в нескольких номинациях: «Голос победы» (песни о Великой Отечественной войне), «Мелодии победы» (инструментальные произведения) и «Военный вальс» (хореографической номер под музыку о войне).

Желающим принять участие в акции школьникам необходимо записать видеоролик продолжительностью до 10 минут, загрузить готовый файл на облачный сервис с открытым доступом и заполнить электронную форму заявки на участие в акции через личный кабинет на официальном портале «Культурадляшкольников.РФ». Заявки принимаются до 27 мая. Итоги акции подведут 30 июня.