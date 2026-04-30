Проект разработан обществом «Знание» и НОЦ «Кузбасс-Донбасс».

Просветительский проект «Живу наукой» призван вызвать устойчивый интерес у жителей Кузбасса к отечественным исследованиям и разработкам. На протяжении почти всего года лекторы общества «Знание» и специалисты научно-образовательного центра «Кузбасс-Донбасс» выступят в школах, колледжах, вузах и в организациях по всему региону.

«Проект такого совместного сотрудничества впервые в России открывается в Кузбассе. Это очень важная история — донесение до ребят о вкладе России в научные достижения. В приоритете — проекты, связанные с углехимией и новой экономикой Кузбасса. Надеемся, они станут новой отправной точкой для развития региона и страны», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Первым событием в рамках проекта стала лекция для студентов Кемеровского госуниверситета «Современные российские ученые. Наука Кузбасса». Лектор Общества «Знание» Иван Скорняков поделился со слушателями видением роли кузбасской науки в общероссийском контексте. Студенты узнали о прорывных исследованиях, которые ведут ученые региона, задали вопросы о карьерных треках в науке и увидели конкретные примеры успеха местных инженеров и исследователей.

Просветительские встречи проекта «Живу наукой» в Кузбассе посетят не менее 2,5 тысяч школьников, студентов и взрослых жителей региона.