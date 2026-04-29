Самые ответственные и молодые студенты-медики встретились на конкурсе «Лучший по профессии». Профессиональные испытания для них прошли в Ленинск-Кузнецком колледже. Что ждет выпускников после конкурса — в сюжете наших коллег.

Клятву Гиппократа студенты-медики не забудут. Главное, чтобы вовремя и правильно оказали помощь. Всему чему научились за три года обучения на «Сестринском деле» они показывали на конкурсе. Базовыми клиническими навыками поделилась и Аделина из медколледжа.

В течение дня студенты показывали навыки, чтобы посоревноваться за звание «Лучшего по профессии». А отточенные знания помогут ребятам уже через месяц на преддипломной практике.

Поддержать студентов пришли одногруппники с творческими номерами. Завершилось все награждением, где назвали имя победителя — им стал Марк Потапов.

