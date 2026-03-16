14 марта на площадке образовательного центра «Сириус. Кузбасс» прошел интеллектуальный марафон для учащихся 6-8 классов и их родителей. Олимпиада представляла собой индивидуальное интеллектуальное соревнование, включающее решение нестандартных задач по информационно-математическому, физико-астрономическому и химико-биологическому трекам.

В рамках лектория родителям рассказали, как выявить и развить способности ребенка, поддержать и направить в учебе, какие перспективы открывает обучение в образовательном центре «Сириус. Кузбасс».

Победителями и призерами марафона по сумме баллов трех треков стали:

Среди шестых классов:

Кунц Алексей (СОШ №82) – победитель,

Буциор Вера (Лицей №89) – призер,

Вершинин Дмитрий (СОШ №82) – призер,

Мечева Алина (СОШ №36) – призер.

Среди седьмых классов:

Сагитов Артемий (Гимназия №21) – победитель,

Шилоносова Эльвира (СОШ №94) – призер.

Среди восьмых классов:

Трофимова Вероника (Елыкаевская СОШ) – победитель,

Косоногова Кристина (Елыкаевская СОШ) – призер,

Лаврова Софья (Елыкаевская СОШ) – призер,

Борисов Артем (Елыкаевская СОШ) – призер.