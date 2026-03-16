14 марта на площадке образовательного центра «Сириус. Кузбасс» прошел интеллектуальный марафон для учащихся 6-8 классов и их родителей. Олимпиада представляла собой индивидуальное интеллектуальное соревнование, включающее решение нестандартных задач по информационно-математическому, физико-астрономическому и химико-биологическому трекам.
В рамках лектория родителям рассказали, как выявить и развить способности ребенка, поддержать и направить в учебе, какие перспективы открывает обучение в образовательном центре «Сириус. Кузбасс».
Победителями и призерами марафона по сумме баллов трех треков стали:
Среди шестых классов:
Кунц Алексей (СОШ №82) – победитель,
Буциор Вера (Лицей №89) – призер,
Вершинин Дмитрий (СОШ №82) – призер,
Мечева Алина (СОШ №36) – призер.
Среди седьмых классов:
Сагитов Артемий (Гимназия №21) – победитель,
Шилоносова Эльвира (СОШ №94) – призер.
Среди восьмых классов:
Трофимова Вероника (Елыкаевская СОШ) – победитель,
Косоногова Кристина (Елыкаевская СОШ) – призер,
Лаврова Софья (Елыкаевская СОШ) – призер,
Борисов Артем (Елыкаевская СОШ) – призер.