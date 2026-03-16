В зону возможного подтопления попали 67 населенных пунктов Кузбасса, семь из них вода может отрезать от большой земли. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля. Снега выпало значительно больше нормы, толщина льда на Томи, Кондоме и других реках тоже выше средних значений.

В территориях, которые могут оказаться отрезанными водой, живут 946 человек. До 1 апреля туда завезут дополнительные запасы продуктов, медикаменты и топливо для генераторов.

«Под угрозой также 60 участков дорог местного значения, 14 мостов, 27 социальных объектов. Для эвакуации людей готовы 550 пунктов временного размещения, которые смогут вместить в себя более 120 тысяч человек. До половодья остается около месяца, подготовку мы начали заранее, теперь она выходит на завершающую стадию. На случай паводка подготовили группировку сил и средств, состоящую из 11 тысяч человек личного состава и более двух тысяч единиц техники», – сказал Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАХ