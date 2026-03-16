22 марта кемеровская «Кузбасс-Арена» превратится в центр притяжения самых рельефных атлетов страны – здесь пройдут Всероссийские соревнования по бодибилдингу. Масштабное шоу начнется в 09.00.

Как сообщили в региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга», предстоящий турнир носит благотворительный характер: все деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

Как поддержать бодибилдеров можно узнать в залах федерации по адресам: пр. Шахтеров, 54б и ул. Дружбы, 30.

