В эти выходные на территории музея-заповедника «Томская Писаница» уже по традиции состоялся ежегодный фестиваль «Симфоночь». В этот раз гостями стали солисты Государственного академического Большого театра. Наш телеканал проводил прямую трансляцию. Подробнее о культурном празднике рассказывает Елизавета Матико.

Большой природный зрительный зал. В этом году площадкой для проведения «Симфоночи» стала Поляна праздников кузбасского музея-заповедника. Такие условия продиктовала погода: Томь не успела отойти от берегов, поэтому привычные поклонникам классической музыки скалы и прибрежную гальку пришлось сменить на зеленый луг и деревья. Это место также стало особенным. Впервые здесь прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, а также зарубежных классиков Верди, Россини, Пуччини и Бизе.

В этом году дебют и в составе Губернаторского симфонического оркестра. Им управлял Василий Шульга. Свой второй творческий сезон в филармонии имени Штоколова открыл «Симфоночью».

В этом году репертуар довольно разнообразный. В первом и втором отделениях прозвучали трудные как в игре, так и исполнении композиции. Например, ария Каварадосси из оперы «Тоска» – символизирует жажду жизни и счастья. Всего – 31 произведение отечественных и зарубежных мировых шедевров.

Гостями фестиваля вновь стали солисты Государственного академического Большого театра. Весь вечер сопрано Ксении Дежневой, тенор Александра Мурашова, бас Владимира Комовича и голоса других артистов создавали для зрителей поистине чарующую театральную атмосферу.

Праздник музыки продлился 3 часа, за это время зрителями фестиваля в природном зале стали около 2 тыс. человек. До следующего мероприятия остается год. Стоит сказать, что некоторые поклонники уже запустили обратный отсчет.

Автор: Елизавета Матико