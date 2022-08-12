Проводить газ или продолжать топить углём — выбор каждого. С теми, кто его уже сделал или находится на перепутье, пообщались наши корреспонденты.

Виктор Шитьков более десяти лет проработал шахтёром. Уголь в доме был всегда. Но после травмы стало тяжело с топливом: приходилось каждый день носить дрова, убирать золу. Сначала перешёл на газовые баллоны, но их хватало всего на полгода, а в мае 2020 решился на установку котла. Обратился в газовое хозяйство, а затем и в соцзащиту, где помогли вернуть 30% от суммы покупки. Сам подготовил место, а выбирать оборудование не пришлось — всё сделали подрядчики.

Сосед Виктора Николай Ягунов до сих пор раздумывает о переходе на новый вид топлива. Считает, закупка угля равна по стоимости газификации участка. При этом признаётся: обогревать дом становится всё тяжелее. Уголь часто приходится разламывать кувалдой, да и сооружения для его хранения занимают много места на участке.

Привычка к углю остаётся с людьми. Василий Шитьков пока не стал убирать печку. Но преимущества газа для него очевидны: дом нагревается за 7 минут, а температуру можно корректировать в любое время. За этими изменениями в доме последовали и другие: в июне купил бойлер, чтобы горячая вода была всегда доступна.

В совхозе с подобными преобразованиями помогают ветеранам и инвалидам. Инициатива по упрощению быта переходит от соседа к соседу, и постепенно усилиями жителей села его облик меняется.

Добавлю, правительством региона утверждены адресные меры социальной поддержки на газификацию жилья. Их перечень размещен на официальном сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Автор: Дарья Пономарева