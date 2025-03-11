В Новокузнецке более 22 тысяч пассажиров обслужили за две недели работы в новом терминале аэропорта им. Б.В. Волынова

Новый терминал Новокузнецкого аэропорта работает в штатном режиме. 13 стоек регистрации позволяют сотрудникам эффективно разделять потоки прилетающих и отбывающих, обеспечивая оперативность при обслуживании сразу нескольких рейсов.
«За первые две недели работы новый терминал новокузнецкого аэропорта имени Бориса Волынова принял и отправил 192 рейса, обслужив 22 696 пассажиров. На сегодняшний день пассажирам доступны 12 направлений полетов», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Вблизи стоек регистрации расположена единственная в России система самостоятельной обработки негабаритного багажа — лыжного снаряжения. Нововведение позволяет туристам горнолыжного курорта Шерегеш автоматически направлять снаряжение в багажное отделение.