В 2024 году более 150 предприятий малого и среднего бизнеса Кузбасса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Общий объем средств превысил 1,8 млрд рублей.

—По итогам 2024 года именно обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы, — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Объем господдержки по научно-технической сфере за прошлый год составил 85 млн рублей, получателями стали 32 предпринимателя. В обрабатывающем производстве объем финансирования составил 1,72 млрд рублей для 125 получателей.