В Кузбассе участники и ветераны спецоперации, а также их родные получают разностороннюю помощь, в том числе психологическую, медицинскую, реабилитационное сопровождение, содействие в обучении и адаптации к мирной жизни. В 2024 году на нужды военнослужащих направлено 10,5 млрд рублей.

Во всех медицинских организациях региона участникам, ветеранам СВО и их семьям в приоритетном порядке предоставляется медицинская помощь: наблюдение, обследование, диспансеризация и медосмотры, амбулаторное и стационарное лечение. Специализированная медицинская помощь и реабилитация защитников Отечества предусмотрена в 14 учреждениях. В муниципалитетах действуют 34 кабинета медико-психологического консультирования, 4 протезные мастерские.

Врачи региона также выполняют уникальные операции, чтобы помочь бойцам. Например, в октябре 2024 года травматологи-ортопеды Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары заменили большой костный дефект имплантатом, изготовленным при помощи 3D-моделирования и компьютерных технологий.

В Кузбассе поддержку получают ветераны СВО и их родные, которые решили стать предпринимателями. В 2024 году Центр «Мой бизнес» и кузбасский филиал фонда «Защитники Отечества» организовали обучение бойцов, вернувшихся из зоны СВО, и членов их семей по образовательной программе «Азбука предпринимателя», направленной на развитие бизнес-компетенций и получение базовых знаний для открытия собственного дела. В ней приняли участие 20 кузбассовцев.