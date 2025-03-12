Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в Москве принял участие в заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии Российской Федерации.

Основной вопрос повестки – развитие внутренних водных путей и повышение эффективности работы внутреннего водного транспорта. Обсуждена реализация федерального проекта «Развитие инфраструктуры опорной сети внутренних водных путей» национального проекта «Эффективная транспортная система». Рассмотрены предложения, направленные на создание равных конкурентных условий с наземными видами транспорта, меры обеспечения финансирования текущего содержания внутренних водных путей. Отдельное внимание уделено судоходным гидротехническим сооружениям, реализации мероприятий по устранению инфраструктурных ограничений на внутренних водных путях.

По словам полпреда, внутренние водные пути являются стратегическим преимуществом России, которое позволяет укреплять экономический суверенитет и формировать эффективную логистику.

«В решении этих задач, бесспорно, нужно опираться на сибирские реки. Енисей, Обь, Лена, Иртыш, Ангара – это крупнейшие транспортные артерии евразийского континента», – сказал Анатолий Серышев.

Ещё одним приоритетом является экологическая безопасность водных ресурсов, отметил полпред. Например, проблема маловодности зафиксирована на реках Енисей и Обь, что осложняет развитие судоходства. Другим актуальным вопросом для построения эффективной речной логистики является создание портовых хабов, которые позволят сосредоточить на крупных реках грузы, далее перемещать их в глубоководные порты на Северном морском пути и затем распределять по различным направлениям внутри страны и на экспорт.

Кроме того, с учётом текущей геополитической обстановки внутренние водные пути – это важнейший элемент национальной безопасности России, убеждён полномочный представитель. В этой связи следует обеспечивать круглогодичную навигацию на особо важных участках внутренних водных путей, ускоренно развивать кораблестроение и производство новых образцов военной морской техники.