Сегодня, 11 марта, во время личного приёма губернатора Кемеровской области Илья Середюка врач-травматолог «Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров им. святой великомученицы Варвары» Сергей Проценко попросил оказать помощь в приобретении компьютерного томографа для медицинского учреждения.

– В ближайшее время мы решим все вопросы, связанные с поставкой в ваш центр нового компьютерного томографа. До 30 мая аппарат будет приобретен и введен в эксплуатацию, – сказал губернатор Илья Середюк.

Также, с просьбой к губернатору обратилась Ирина Чудинова — племянница Героя Советского Союза Ильи Семеновича Назарова. Она попросила оказать содействие в присвоении имени Ильи Назарова средней школе в селе Ильинка Новокузнецкого муниципального округа. Глава региона пообещал до 15 мая решить этот вопрос.

Руководитель общественной организации коренного малочисленного народа шорцев «Томазак-Тура» и участница Мысковского городского общественного движения «Шория» Светлана Дудкина обратилась с предложением направить фольклорно-этнографическую экспедицию в Мыски для изучения традиций коренных малочисленных народов. По поручению губернатора до 20 августа текущего года экспедиция будет организована.

Также глава региона обсудил вопросы помощи жителям Донецкой Народной Республики с руководителем Кузбасского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Петром Полосухиным.