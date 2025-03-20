Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями нашего региона.

При заключении контракта сроком от одного года кузбассовцы получат сумму в 835 тысяч рублей. В нее входит единовременная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей. А единовременная выплата от правительства Кузбасса составляет 400 тысяч рублей.

Кто может служить?

Последовать примеру кузбассовцев и присоединиться к защитникам Отечества может любой россиянин в возрасте от 18 до 65 лет. Контракт заключается на разный срок: один год, два, три или пять лет. Параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью упростились. Заключить контракт могут люди с разными категориями годности к военной службе от А до В включительно.

О финансовой стороне

Напомним меры поддержки добровольцев. Общая сумма выплат, которые может получить военнослужащий по контракту, первоначально составляет 835 тысяч рублей.

При заключении контракта сроком от одного года военнослужащие получают единовременную федеральную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей. Единовременная выплата от правительства Кузбасса составляет 400 тысяч рублей. Она выплачивается участникам специальной военной операции.

Помимо этого, в расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Также воину присваивается статус «Ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключая контракт, доброволец получает возможность вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. С полным списком льгот можно ознакомиться на сайте Министерства обороны России, в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки – в зависимости от региона.

Все желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства либо напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».