В прошлом году кузбасская система здравоохранения перешла на единую медицинскую информационную систему (МИС), которая повышает эффективность работы медучреждений, развивает персонализированную помощь и способствует внедрению инноваций. С работой единого цифрового контура в регионе сегодня ознакомится первый заместитель Министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. Вместе с губернатором Кузбасса Ильей Середюком он посетит ряд медицинских учреждений. Одним из первых объектов стала Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой, которую ежедневно посещают 2 тысячи человек.

«Поток пациентов здесь очень большой, мы капитально отремонтировали здание, сделали его более комфортным и понятным для людей. Единая цифровая система позволяет автоматизировать многие рутинные процессы — от записи на прием и маршрутизации до получения результатов анализов в режиме онлайн. Это удобно и врачам, и пациентам, поэтому работу будем продолжать, использовать все новейшие разработки», — сказал Илья Середюк.

Первому заместителю министра здравоохранения РФ показали, как эффективно управлять потоками пациентов в самой крупной поликлинике региона помогает электронная очередь. Основной сервис, которым ежедневно пользуются специалисты всех подразделений кузбасских больниц от крупных стационаров до фельдшерско-акушерских пунктов, — «Портал врача». Он предоставляет полную и достоверную информацию, собранную из всех организаций, где наблюдается пациент. Это позволяет оперативно собрать анамнез, назначать препараты или операции.

Также врачи используют в работе центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ), где хранятся рентгенологические, маммографические, КТ и МРТ-исследования; лабораторную информационную систему, которая систематизирует результаты анализов. Для обработки маммографических снимков используется искусственный интеллект. Сервис отмечает на изображении патологии и выдает текстовое описание. Таким образом, врач тратит меньше времени на постановку диагноза и подготовку заключения. За 2024 год более 150 тысяч снимков обработано с применением ИИ.