Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале по итогам оперативного штаба по паводковой обстановке.

По информации Гидрометцентра, нынче снега меньше нормы – 38 см, запасы воды в нём составляют 65% от средних значений, а лёд на Томи тоньше, чем в прошлом году.

Тем не менее в зонах возможного подтопления находятся 97 домов с 255 жильцами. Подготовлены пункты временного размещения, в ближайшее время городские власти их проверят. С 1 апреля будет запущен онлайн-мониторинг уровня воды в Томи и в Искитимке.



Мэр Кемерова добавил, что все экстренные службы наготове, система оповещения работает.