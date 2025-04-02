Сегодня, в Международный день распространения информации об аутизме, во всем мире проходит акция «Зажги синим» — административные здания и памятники подсвечивают синим цветом, который считается международным символом аутизма.

Кузбассовцы подготовили плакаты, коллажи, стенды, фотозоны в синем цвете в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями. В образовательных учреждениях на «Уроках доброты» детям рассказывают, что такое аутизм, об особенностях людей с таким диагнозом, с какими проблемами они сталкиваются, какую помощь и поддержку в повседневной жизни им можно оказать.



С 30 марта по 3 апреля в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме в Кузбассе проводится инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Специалисты Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» и учреждения социального обслуживания подготовили мастер-классы, классные часы, практикумы, спортивные игры, викторины для детей, которые позволяют ознакомиться с особенностями людей с расстройством аутистического спектра (РАС) и научиться с ними взаимодействовать. Организованы выставки рисунков и поделок детей с РАС.



Для родителей подготовили тренинги, вебинары, консультационные площадки, на которых они узнают о нюансах адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обычной школе, обсудят тревожные сигналы в развитии ребенка раннего возраста. Школьные учителя примут участие в семинарах и тематических консультациях, посвященных особенностям воспитания детей с аутизмом и ментальными нарушениями, использованию методов нейропсихологии на уроках и другим темам.



В Кузбассе помощь семьям, где воспитываются дети с аутизмом, оказывают в шести реабилитационных центрах – в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, а также на базе 13 отделений реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. Регион участвует в пилотном проекте «Ментальное здоровье: создание системы непрерывного сопровождения детей и молодых взрослых с расстройствами аутистического спектра».



На портале «Социальный навигатор Кузбасса» в разделе «Ранняя помощь» можно найти информацию об организациях, которые оказывают раннюю помощь по оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности.

Фото: пресс-служба АПК