30 апреля Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» проведут историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая приурочена к 80-летию празднования Великой Победы.

Участники смогут проверить свои знания, логику и сообразительность, отвечая на вопросы по истории Великой Отечественной войны, а также о тех, кто защищал границы нашей Родины от фашистских захватчиков.

Будет две трансляции игры:

10:00 МСК — для ДФО, СФО, ЮФО, ПФО и исторических территорий РФ.

15:00 МСК — для ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО.

Регистрация открыта на сайте игра-нашапобеда.рф. Участие индивидуальное.