В честь Года защитника Отечества в конкурсе «Семья года» введена дополнительная номинация — «Семья защитника Отечества». В ней примут участие семьи участников боевых действий, в том числе специальной военной операции, которые успешно освоились в мирной жизни, активно участвуют в социально значимых мероприятиях, волонтерских и патриотических движениях.

Прием документов пройдет с 14 по 28 апреля. Итоги регионального этапа подведут до 16 мая. Победители представят Кузбасс на федеральном этапе конкурса «Семья года».

Напомним, в 2024 году для участия в творческом состязании было подано 46 заявок. Конкурс стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Семья Пашенцевых из Кемерова победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья», награду кузбассовцам вручили на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце.