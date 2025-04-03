Российское общество «Знание» запустило бесплатный курс «Профилактика идеологии неонацизма среди детей и молодежи». Он ориентирован на учителей, советников по воспитанию и работников в сфере молодежной политики.

Курс учит выявлять признаки идеологической обработки среди детей и молодежи, анализировать каналы националистической пропаганды и механизмы вербовки в интернете, работать с детьми из новых регионов России, создавать и продвигать позитивный профилактический контент. Эксперты разъясняют причины проведения СВО, законодательство в сфере сохранения исторической памяти и противодействия терроризму и экстремизму.

Спикерами курса на Знание.Академия стали полковник Службы внешней разведки России в отставке, профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней разведке и оборонной политике Андрей Безруков; директор Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и интернете Сергей Чурилов; директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков; директор Государственного архива Ростовской области Николай Трапш; заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Роман Пупыкин; доцент ИГСУ РАНХиГС Мария Широ и другие эксперты.