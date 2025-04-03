По поручению полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева заместитель полпреда Вадим Головко принял участие в оперативном совещании Министерства сельского хозяйства РФ по подготовке и проведению весенних полевых работ в Сибири.

Совещание провёл заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин. В своём вступительном слове он акцентировал внимание на задачах, поставленных перед отраслью президентом: до 2030 года увеличить производство продукции АПК на 25% и в 1,5 раза нарастить её экспорт.

Для достижения обозначенных целевых показателей необходимо дополнительно вводить в оборот земли. По оценке экспертов, в Сибирском федеральном округе существует значительный потенциал пригодных для освоения земель. Кроме того, была затронута тема закупки сельхозмашин.

В ходе совещания озвучено, что 11% семян от всего выпускаемого в России объема производится в регионах Сибирского федерального округа. Причём качество сибирской продукции находится на стабильно высоком уровне. По целому ряду культур аграрии Сибири вышли на 100% импортозамещение, используя только семена отечественной селекции.

Ключевыми приоритетами посевной кампании 2025 года, помимо этого, названы проведение мониторинга состояния озимых зерновых культур, организация своевременного приобретения и внесения минеральных удобрений. Ещё одно направление – обеспечение противопожарных мероприятий и профилактика пожаров на землях сельскохозяйственного назначения.

Отдельной темой совещания стала реализация урожая прошедшего года. Для сельхозтоваропроизводителей важно иметь возможность вывозить излишки урожая за рубеж. Значимость выхода на новые рынки неоднократно подчёркивал Анатолий Серышев.