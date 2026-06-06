В Новокузнецке будет построен завод по переработке отходов советских лет. Соглашение о его строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Кемеровской области и компанией «ДорХан Восток-Девелопмент».

Из отходов предприятие намерено выпускать гранулированный цинковый концентрат – это ценное сырье, извлекаемое из цинксодержащих промышленных отходов, которые копились в Кузбассе еще с советских времен.

Инвестиции в проект превысят 3 млрд рублей. На старте в дело планируется вложить 625 миллионов рублей, организовав при этом 100 рабочих мест. А уже после выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно перерабатывать 150 тысяч тонн сырья и выдавать до 10 тысяч тонн конечной продукции.

В основе переработки отходов лежит технология, которая была разработана новокузнецкими же учеными. Правда, они создавали ее исключительно в качестве инструмента утилизации отходов, а вот возможность монетизации оказалась полезным дополнением.

«Ученым из СИБГИУ удалось изобрести способ, который позволяет утилизировать почти 100 процентов отходов. В старых отвалах присутствуют железо, инертные вещества и цветные металлы. В процессе переработки отходящие газы направляются через рукавные фильтры – те задерживают цветные металлы (включая цинк) и препятствуют их выбросу в атмосферу. Инертные вещества в дальнейшем превратятся в минеральную вату и стеновые плиты, а железо планируют задействовать в доменном производстве ЗСМК», – пояснил кандидат технических наук, доцент Александр Корочкин.

Помимо этого, на будущем производстве планируется применять технологию вальцевания. Этот метод эксплуатируется мировой цинковой промышленностью уже более ста лет и зарекомендовал себя как эффективное решение для переработки бедных и пылевидных материалов с содержанием цинка.

До недавнего времени складирование промотходов серьезно вредило экологии Кузбасса: мусор разлетался от ветра, отравлял почвенный слой, мигрировал в подземные воды и засорял водоемы. Запуск нового перерабатывающего комплекса позволит кратно уменьшить нагрузку на окружающую среду и значительно улучшить экологическую обстановку.

Плюс ко всему, открытие такого предприятия предприятия станет очередным шагом на пути к диверсификации экономики региона.

«Это вновь показывает – территория опережающего развития в Новокузнецке востребована у крупного бизнеса, а предложенный нами пакет льгот привлекателен для инвесторов. Каждый новый резидент ТОР – важный вклад в развитие и Новокузнецка, и всего региона», – прокомментировал заключенное соглашение глава региона Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/МАКС