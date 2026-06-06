Спортсмены сборной Кемеровской области по практической стрельбе успешно заявили о себе в начале нового сезона. Кузбассовцы пополнили копилку наград на трех крупных турнирах, прошедших в Красноярске, Екатеринбурге и Барнауле.

Громким успехом стало золото Кубка России. Соревнования состоялись в Красноярске. Представительница кемеровского стрелкового клуба «Ратник» Лия Талипова стала самой меткой в дисциплине «пневматическое оружие». Третье место заняла Мария Килина.

Затем в Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования «Кубок Архангела Михаила». В дисциплине «пистолет классический» не было равных кемеровскому стрелку Сергею Тубольцеву, завоевавшему золотую медаль. А кемеровчанка Виктория Алексеева принесла в копилку региона серебряную награду в «серийном пистолете» среди женщин. Бронзовую медаль в «стандартном пистолете» взял Николай Голубев из Новокузнецка.

Спортсены из Кемеровской области подтвердили свой класс также и на чемпионате Сибирского федерального округа, который проходил в Барнауле. Николай Голубев, Сергей Тубольцев и Виктория Алексеева стали чемпионами Сибири в своих классах оружия. Еще одно серебро в стандартном классе среди мужчин завоевал Александр Авдеев из Кемерова.

«Таким образом, начало сезона для сборной Кузбасса по практической стрельбе ознаменовалось целой серией ярких побед и призовых мест на престижных турнирах страны», – подытожили выступления кузбасских спортсменов в министерстве физическойй культуры и спорта региона.

Фото: Министерство физкультуры и спорта Кузбасса