Во время проведения Петербургского международного экономического форума состоялась презентация итогов первой спартакиады народов Сибири, которая в 2026 году прошла в Кемерове.

По мнению полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, проведение подобных мероприятий способствует возрождению спортивных традиций и укреплению дружеских связей между регионами. Он отметил, что благодаря совместным усилиям спартакиада народов Сибири должна стать одним из наиболее значимых и ярких событий как в округе, так и на общероссийском уровне.

В конце встречи Анатолия Серышева с руководителями сибирских регионов полпред передал заслуженный в упорной борьбе Кубок главе региона Илье Середюку.

«Большой радостью для нас стала сама инициатива по возрождению Спартакиады. Особенно благодарны полномочному представителю Президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Анатольевичу Серышеву, руководителю исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадию Геннадьевичу Гусельникову, за то, что именно Кузбассу доверили ее провести. Это был настоящий праздник спорта с более чем 500 участниками. И, конечно, рад за наших спортсменов, которые стали лучшими во многих дисциплинах, а в итоге смогли занять первое место и в командном зачете. Тот факт, что передача кубка происходит здесь, на ПМЭФ, вновь подчеркивает, что Спартакиада стала спортивным событием всероссийского масштаба», — отметил Илья Середюк.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, возрожденная Спартакиада народов Сибири состоялась в Кузбассе в прошлом году в рамках реализации стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 10 регионов Сибири. Состав команд включал призеров Олимпийских игр, чемпионов мира, Европы и России.

Состязания проводились по восьми дисциплинам: волейбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, вольная борьба, тяжелая атлетика и борьба на поясах корэш.

В числе участников были и ветераны специальной военной операции, в том числе 11 человек представляли Кузбасс. Они состязались в таких спортивных дисциплинах, как волейбол сидя, настольный теннис, пауэрлифтинг и пулевая стрельба.

Эстафету Кузбасса подхватил Красноярский край: он примет зимнюю Спартакиаду народов Сибири в начале 2027 года.

Фото: Илья Середюк