Ангелы в белых халатах – те, кто каждый день сталкивается с чужой болью, спасает жизни и чьё призвание – медицина — слетелись в Кемерово со всего Кузбасса на VII Фестиваль художественного творчества работников здравоохранения «Единство вдохновения». Как все прошло, и кто в этом году получил Гран-при — смотрите в сюжете Валерии Ширяевой.

Сегодня в Кемерове собралось около 200 работников сферы здравоохранения. Всего было 6 номинаций, в которых участники могли представить свой творческий номер на суд справедливого жюри. А показать медикам было что!

Фестиваль проходит с 2009 года. В этот раз темой творческого состязания среди коллег стало единство народов России. А кто, как не врачи, каждый день сталкиваются с разнообразием этносов нашего региона?

На других посмотреть и себя показать не получилось бы без активного профсоюза.

Гран-при стало неожиданностью. Судьи не смогли определиться, поэтому по количеству баллов победителями стали две организации — Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров имени святой великомученицы Варвары и Областная детская клиническая больница. Но награды от профсоюза получили не только они, но и все участники, потому что творчество должно сближать.

Теперь с новыми силами и хорошим настроением артисты поедут домой лечить своих пациентов!

Автор: Валерия Ширяева