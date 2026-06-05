Более 30 миллионов россиян, ставших собственниками жилья в результате приватизации, получили дополнительные гарантии защиты своих прав благодаря принятому закону о десятилетнем сроке исковой давности по спорам, связанным с приватизацией.

Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, закон имеет особое значение для миллионов семей, поскольку речь идет не только о приватизации крупных предприятий, но и о массовой приватизации жилищного фонда.

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе. Отметим, что договоров о приватизации жилья было заключено более 30 миллионов. Если бы закон не был подготовлен и принят, мы бы автоматически ставили под удар огромное число добросовестных собственников. Люди годами живут в своих квартирах, и у них не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право может быть оспорено», – подчеркнул Павел Крашенинников.

Принятые изменения направлены на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту права собственности. Закон закрепил конституционные гарантии миллионов граждан и исключил риск пересмотра итогов приватизации жилья по истечении установленного законом срока.