В России из них собираются добывать редкоземельные металлы, в числе которых золото, серебро и медь.

По данным «Роснано», в стране в настоящее время накоплено более 100 млрд тонн промышленных отходов, и объем продолжает стремительно расти. По прогнозу исследователей, уже к 2050 году цифра может достичь 200 млрд тонн. При этом 80% отходов возможно переработать и извлечь из этого выгоду в размере 1 триллиона рублей.

Выполнение этой программы позволит решить две важные задачи, особо актуальных для Кемеровской области. Во-первых, экологическую: ликвидировать скопления мусора, накопившиеся с начала прошлого века. Во-вторых, экономическую: повторно использовать большое количество ценного сырья, не прибегая к разработке новых месторождений.

Сейчас проект запускают в пилотном формате в четырех регионах – Башкирии, Мурманской, Московской и Тульской областях. В переработку отправятся отходы горно-металлургического комбината, фосфогипс и зоошлаки. Из них можно не только добыть редкоземельные металлы, но и направить сырье в другие сферы, например – строительство.

«Ключевая цель пилотных проектов — ликвидация накопленного экологического вреда. При этом они позволяют одновременно тестировать и модели, и технологии на конкретных объектах со своей спецификой. А возможности извлечения большого объема ценных компонентов значительно повышают экономическую привлекательность формируемой отрасли», — отметил генеральный директор АО «Эфир», руководитель экологического направления «Роснано» Иван Ожгихин.

Что касается Кемеровской области, то работы по переработке золошлаковых отходов ведутся с 2021 года. Чаще всего их используют в строительной отрасли в качестве замены песку в строительных смесях. Хотя потенциал у данного сырья куда шире.

«ЗШО можно рассматривать как месторождения, как руды, находящиеся на поверхности. Ниобий, иттрий, цирконий, серебро, золото, стронций, ванадий и другие редкоземельные, редкие и рассеянные элементы — о которых говорят „грамм дороже тонны“ — в промышленно значимых концентрациях имеются во всех угледобывающих районах Кузбасса. Высокотехнологичным производствам во всем мире требуются постоянно растущие объемы этих материалов», — объясняет директор института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ, профессор, доктор химических наук Татьяна Черкасова.

Кузбасские ученые придумали способы переработки угольных отходов, чтобы получать из них полезные вещества. Один из самых эффективных методов — это флотоэкстракция, которая использует специальные химические вещества. С помощью этой технологии можно добывать материалы для современных электронных устройств. Кроме того, этот способ помогает улучшить экологию в регионе.

Такое оборудование можно установить как на электростанциях, так и на предприятиях по переработке угля. Если перерабатывать отходы на уже существующих свалках золы, то в будущем эти свалки можно будет уменьшить или даже убрать совсем.

Ключевой момент — для реализации этой программы в регионе необходимы вложения инвесторов, а также помощь государства в виде налоговых послаблений и субсидий.