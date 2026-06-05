Соглашение о сотрудничестве, которое губернатор Кузбасса Илья Середюк заключил на ПМЭФ-2026 с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», будет способствовать созданию комфортных условий для бизнеса, росту инвестиций и здоровой экономической конкуренции в регионе.

«Теперь мы получим еще больше возможностей для выработки конкретных решений, подготовки перспективных площадок для инвестирования, чтобы помочь развитию важнейших отраслей несырьевой экономики», – подчеркнул глава региона.

Среди ключевых направлений – повышение эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, стимулирование инвестиционной активности, в том числе на территориях опережающего развития, и внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Фото: пресс-служба АПК