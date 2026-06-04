Инвестор готов вложиться в создание в Шерегеше медицинского комплекса в секторе F у подножия горы Зеленой. Помимо клиники площадью 2 тыс. кв. метров там планируют возвести спа и фитнес-центры

«Благодаря новым инвестициям мы сможем вывести наш курорт на новый уровень привлекательности. Это станет мощным стимулом для развития несырьевой экономики всего Кузбасса», – подчеркнул глава региона Илья Середюк, возглавляющий кузбасскую делегацию на ПМЭФ-2026.

Также инвестор намеревается выделить средства на строительство гостиниц и апарт-отелей более чем на 3 тысячи номеров, гастрохоллов, этномузея шорской культуры, летнего кинотеатра и других туристических объектов. Общая площадь предполагаемой застройки – 54 гектара.

В пресс-службе областного правительства подсчитали, что до 2030 года в разные проекты по развитию Шерегеша 180 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АПК