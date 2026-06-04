26 июня 2026 во всех 23 территориальных подразделениях Кадрового центра Кузбасса пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Кадры».

Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает компаниям в подборе и найме сотрудников, а соискателям — в трудоустройстве и поиске нового вектора для своей карьеры. Это удобная площадка для эффективного взаимодействия — в одном месте соискатели могут пройти собеседование сразу в нескольких организациях, а работодатели получают возможность познакомиться с большим количеством кандидатов и одновременно закрыть сразу несколько вакансий.

«Более 200 предприятий региона уже выразили желание принять участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства и предложат свыше 5000 рабочих мест. Для соискателей будет доступен широкий спектр вакансий, в том числе для граждан с разным уровнем опыта, начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья», — информирует директор Кадрового центра Кузбасса Галина Чайка.

В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в регионе пройдут фестивали профессий, мастер-классы, тренинги, квизы, женские клубы и молодежные клубы, семейные мероприятия, площадки «Работа для СВОих», профориентационные мероприятия и другие активности.

Для всех посетителей также будут доступны различные тематические площадки с консультациями от специалистов Кадрового центра Кузбасса об участии граждан во временных и общественных работах, прохождении стажировки выпускников, курсах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, советы и рекомендации по самопрезентации, составлению грамотного резюме и многое другое. Кроме этого, будут организованы локации от приглашенных партнеров Кадрового центра.

Напомним, мероприятие ежегодно проводится с 2023 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Всероссийская ярмарка трудоустройства состоит из двух этапов — регионального и федерального этапов. Региональный этап, прошедший в этом году 17 апреля, объединил свыше 3,8 тысяч кузбассовцев. На 23 площадках 297 работодателей региона представили более 6,6 тысяч вакансий. По итогам было трудоустроено 800 соискателей. В федеральном этапе в прошлом году на 23 площадках приняли участие более 3,6 тысяч участников, около 300 работодателей представили свыше 6 тысяч вакансий. По итогам — каждый второй соискатель получил предложение для трудоустройства.

Подробнее с программой Всероссийской ярмарки трудоустройства можно ознакомиться на сайте https://clck.ru/3TjRda Еще больше новостей — читайте в официальных сообществах Кадрового центра Кузбасса и территориальных центров занятости населения в социальных сетях.

Фото: Кадровый центр Кузбасса