В Киселевске проходит финал регионального этапа конкурса «Молодая семья Кузбасса – 2026». Имена победителей будут известны завтра, 5 июня.

«Уже более 20 лет конкурс помогает нам поддерживать институт семьи. За это время в нем приняли участие почти 3 тысячи кузбасских пар. Каждая из них — пример ответственности, взаимной поддержки и любви к своей малой родине. Уверен, кузбассовцы вновь достойно представят регион и на всероссийском уровне», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Финалистами стали пять семей: Лебеденко из Киселевска, семья Климовых из Белова, семья Васюниных из Гурьевского, семья Постниковых из Топкинского и семья Шириновых из Юргинского муниципальных округов.

Финалисты борются за звание лучшей молодой семьи Кузбасса в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях. Сегодня их ждут интеллектуальный конкурс «Всезнайка», конкурс декоративно-прикладного искусства «Древо единства народов России», семейная спортивная эстафета и экологическая акция по посадке деревьев в парке «Березовая роща».

Завтра в Доме детского творчества Киселевска состоится творческий этап конкурса. По его итогам жюри выберет победителей регионального этапа, которые смогут представить Кузбасс на Всероссийском конкурсе «Семья года».

В этом году событие посвящено Году единства народов России, объявленному президентом страны Владимиром Путиным. Победители представят регион на всероссийском уровне.