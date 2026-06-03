Жители Кузбасса еще десять дней могут выбирать, какие общественные территории приведут в порядок в 2027 году. Онлайн-голосование по этому вопросу продлится до 12 июня включительно. Проголосовать за один из предложенных объектов можно на интернет-сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или через волонтеров, которые помогают желающим в общественных местах.

«Уже более 300 тысяч кузбассовцев сделали свой выбор в голосовании. Именно на основе их мнений из 149 локаций будут отобраны 86 объектов для благоустройства в 2027 году. Активность наших земляков показывает, что программа очень востребована, и что люди ждут позитивных изменений в своих городах и районах. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждое новое пространство служило созданию комфортной среды, в которой приятно жить, работать и растить детей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Уже стали известны первые лидеры среди объектов благоустройства, хотя за оставшееся время ситуация еще может измениться.

В частности, в Кемерове пока впереди монтаж уличного освещения в парке «Антошка» – за эту идею подано больше 11 тысяч голосов. Чуть отстает второй этап ремонта прогулочной зоны возле школы N 45 (более 8,5 тысячи голосов). Третью строчку занимает тротуар на улице Ю. Двужильного – от дома N 7 до Молодежного проспекта (около 8 тысяч голосов).

В Новокузнецке свыше 7,5 тысяч горожан выбрали аллею на проспекте Авиаторов. Примерно по 6,6 тысячи голосов набрало обновление тротуаров на двух проспектах – Кузнецкстроевском и Дружбы.

В Прокопьевске явный лидер – благоустройство входной зоны общественного пространства «Тырганский парк». За него отдали более 10 тысяч голосов.

В Анжеро-Судженске больше пяти тысяч человек поддержали третий этап работ в центральном городском парке. По плану здесь отремонтируют фонари, заменят сломанные детали и отладят яркость света.

В Березовском более двух тысяч местных жителей выбрали обустройство спортплощадки в поселке шахты «Березовская».

В Гурьевске лидирует проект по созданию спортивной игровой площадки на улице Ленина – за него проголосовали более 3 тысяч человек. Будут поставлены тренажеры и скамейки, а также заасфальтирована территория.

В Киселевске больше 3,7 тысячи жителей отдали свои голоса за обновление пешеходного тротуара в районе Красный Камень.

В Ленинске-Кузнецком второй этап благоустройства сквера «Мартовского восстания» набрал более 6,7 тысячи голосов. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, смонтировать ограждение и освещение, добавить малые архитектурные формы и высадить зелень.

Напомним, выбор объектов благоустройства проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его запустили по поручению президента РФ Владимира Путина, а поддерживает проект партия «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба АПК