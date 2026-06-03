Официально 03.06.2026
В Кузбассе открыли для движения просевший по весне участок трассы на Алтай
Дорожное полотно на участке трассы Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк в ночь на 22 апреля буквально провалилось в грунт. Власти отреагировали на проблему регионального масштаба оперативно. «Работы начались практически сразу после возникновения аварийной ситуации. Уже в первые дни организовали временный объезд и восстановили транспортную связь для жителей территории. Следующим этапом стало возвращение полноценного движения по основной трассе. Сегодня эта задача выполнена – движение открыто без ограничений», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк. Однако работы на злополучном участке продолжатся. В Кузбассе начали подготовку проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, чтобы исключить повторение чрезвычайной ситуации в будущем. Фото: Илья Середюк/Telegram