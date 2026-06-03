АО «Российский экспортный центр» проводит исследование экспортного потенциала в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Цель исследования — оценить эффективность действующих мер поддержки экспортно ориентированных компаний и выявить наиболее востребованные инструменты среди предпринимателей.

Приглашается бизнес-сообщество Кузбасса принять участие в опросе и поделиться своим опытом использования государственной поддержки при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Участие в исследовании позволит оценить эффективность существующих мер поддержки, выявить наиболее востребованные инструменты, сформировать предложения по совершенствованию механизмов поддержки экспортеров

Результаты исследования помогут сделать государственную поддержку экспорта более эффективной и адаптированной под реальные потребности бизнеса.

Предприниматели могут пройти опрос, перейдя по ссылке.