Премия «МедиаПоле», проводимая по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», призвана поощрить журналистов и блогеров, создающих в своих материалах положительный образ российского села, рассказывающих о распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и агротуризме.

В национальной премии «МедиаПоле» могут бесплатно принять участие российские блогеры, журналисты, студенты, молодые специалисты. Жюри, в состав которого войдут ведущие эксперты медиасферы, отберут 120 лучших конкурсантов. Финалистов ждет эксклюзивная двухдневная деловая программа, в которую войдут воркшопы с лидерами мнений, посещение топовых медиацентров и студий страны, нетворкинг с представителями крупнейших информационных платформ. Призовой фонд премии – 5 миллионов рублей. Эти средства направят на продвижение проектов победителей, что даст авторам мощный импульс для роста аудитории на федеральном уровне.

Чтобы принять участие в премии, нужно снять короткую видеовизитку о себе, заполнить анкету на сайте премии и прикрепить к заявке ссылку на свой проект: тексты, фото, видео или ссылки на публикации в соцсетях, интернет-изданиях и на российских медиаплатформах ВКонтакте, Одноклассники, MAX, RuTube и т. д. Заявки на участие в премии принимаются до 30 сентября. Все подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте https://медиаполе.рф/.